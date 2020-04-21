الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب بعض الموظفين ثلاثة أشهر

2020/04/21 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال إلى ما دون العشرين دولارا الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 18 عاما في ظل انخفاض الطلب الناجم عن وباء كوفيد-19.

وانخفض سعر عقد هذا النفط المرجعي في أوروبا إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ نحو عقدين، قبل أن يرتفع إلى 21.5 دولار، خلال التداولات المتقلبة.

وعقد بعض وزراء أوبك مؤتمرا عبر الهاتف الثلاثاء لمناقشة الهبوط الحاد في أسعار النفط وإجراءات إضافية محتملة لدعم السوق، لكن المؤتمر لم تشارك فيه الدول الخليجية الرئيسية وهو ما يبرز انقساما متناميا داخل المنظمة.

ومع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، من المنتظر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا ومنتجين آخرين، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تنفيذ خفض للإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في أول مايو.

لكن الخفض الانتاجي القياسي فشل في وقف هبوط أسعار النفط.



وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي الى المنطقة السلبية للمرة الأولى في التاريخ وهبطت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت الثلاثاء.

وقال مصدر بأوبك إن عددا من وزراء المنظمة ناقشوا أثناء المؤتمر الهاتفي تنفيذ اتفاق تخفيضات النفط على الفور بدلا من أن تبدأ في أول مايو.

وأضاف المصدر قائلا لوكالة رويترز اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو، وأيضا التوقف عن الإفراط في الانتاج في أبريل.

وقال المصدر إن أعضاء أوبك الجزائر، التي تتولى رئاسة المنظمة في 2020، ونيجيريا وفنزويلا والعراق إلى جانب كازاخستان وأذربيجان وهما منتجان خارج المنظمة، شاركوا في المؤتمر.

وقال مصدران آخران بأوبك إن السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية وأيضا روسيا، وهي الدول التي تنفذ الجانب الأكبر من تخفيضات النفط، لم تشارك في المؤتمر.

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