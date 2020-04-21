2020/04/21 | 21:56 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: صدور أمر تكليف ناظم الوائلي محافظا لذي قار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: صدور أمر تكليف ناظم الوائلي محافظا لذي قار
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مصدر: صدور أمر تكليف ناظم الوائلي محافظا لذي قار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: صدور أمر تكليف ناظم الوائلي محافظا لذي قار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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