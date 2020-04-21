عقود “برنت” تهوي أكثر من 30 % إلى 17.51 دولارا للبرميل

2020/04/21 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة هوت عقود برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 %، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 دولارا، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001.وفي وقت سابق، هبطت العقود الآجلة لمزيج “برنت” إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل.وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن عقود خام “برنت” جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت […]

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