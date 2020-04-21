العراق يعلن تسجيل ٢٨ أصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

2020/04/21 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية.– تم فحص (١٧٨٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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