40 إصابة في 3 أيام.. البصرة تكشف أسباب تفاقم كورونا

2020/04/21 | 22:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو خلية الأزمة في البصرة ومدير قسم شؤون المواطنين في ديوان محافظة البصرة حكيم المياحي يوم الثلاثاء أسباب تفاقم إصابات فيروس كورونا في المحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.

وسجلت البصرة 40 إصابة جديدة خلال ثلاثة أيام، 17 منها يوم الأحد، و12 في الاثنين، و11 إصابة آخرى اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه الأرقام كبيرة قياساً بمعظم محافظات البلاد التي تسجل تراجعاً واضحاً في الإصابات اليومية أو عدم تسجيل إصابات على الإطلاق.

وقال المياحي في تصريح خص به شفق نيوز إن "زيادة الإصابات في البصرة تعود لعدم التزام بعض المواطنين بفرض حظر التجوال الصحي"، منوهاً إلى أن "الكثير من الأهالي في مركز المحافظة والأقضية والنواحي لا يلتزمون بقرار حظر التجوال الصحي".

وأضاف أن "هناك سبباً آخر يتمثل بأن بعض المصابين تظهر عليهم أعراض المرض متأخرا، بعد أن يكونوا قد خالطوا الكثير من الناس ونقلوا لهم العدوى".

وشدد المياحي على "ضرورة ان يلتزم ابناء البصرة بكل القرارات المتعلقة بالحظر الصحي الذي تفرضه خلية الازمة العليا".

وفي المجمل سجلت البصرة 281 إصابة بفيروس كورونا بينها 17 وفاة و129 حالة شفاء، بينما تبلغ الإصابات على مستوى العراق 1602 بينها 83 وفاة و1096 حالة تعافٍ.

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