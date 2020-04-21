تحالف العامري للكاظمي : لست الافضل وعليك الالتزام باتفاقات سبقت ترشيحك

2020/04/21 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد لوح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري برفض تمرير المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي ، في حال عدم التزامه بالمبادئ التي اتفق عليها مسبقا مع الكتل السياسية التي أوصلته لرئاسة الحكومة العراقية.وأكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، ضرورة التزام المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه.وقال في تغريدة في تويتر: “رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية”. وأوضح أن "الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية، ليس لأنه الافضل ولا بفوزه في الانتخابات، وانما مخرجاً وحلاً للأزمة"، مبيناً أن "عليه أن يلتزم بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه".وسبق ان كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، مصطفى الكاظمي، في 9 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب داخلية وخارجية.

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