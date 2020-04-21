2020/04/21 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تهاوت عقود برنت خام الامريكي، الثلاثاء، إلى 17.51 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 19 عاماً.ونقلت وكالة رويتيرز، أن عقود برنت تهاوت أكثر من 30 % إلى 17.51 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2001.وفي وقت سابق، واصلت أسعار خام برنت، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، انخفاضها، ليتراجع سعر البرميل بأكثر من 24% ويسجل 20 دولاراً للبرميل، وذلك بعد انخفاضه إلى نحو 23 دولاراً في وقت سابق من اليوم.وأفادت شبكة "سي ان بي سي" عربية، بأن "خام برنت تراجع بأكثر من 24% وفقد مستويات الـ 20 دولاراً للبرميل الواحد".

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