ابطال مفعول 27 عبوة ناسفة بالحملة الامنية التي تشهدها المناطق الغربية في الانبار

2020/04/21 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الثلاثاء، بان القوات الامنية ابطلت مفعول اكثر من 27 عبوة ناسفة بالحملة الامنية التي تشهدها مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول اكثر من 27 عبوة ناسفة وجسم مفخخ من مخلفات عصابات داعش […]

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