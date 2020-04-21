عضو بخلية البصرة يكشف اسباب تفاقم كورونا بالمحافظة

2020/04/21 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو خلية الأزمة في البصرة، حكيم المياحي، اليوم الثلاثاء، أسباب تفاقم إصابات فيروس كورونا في المحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.وقال المياحي إن “زيادة الإصابات في البصرة تعود لعدم التزام بعض المواطنين بفرض حظر التجوال الصحي”، منوهاً إلى أن “الكثير من الأهالي في مركز المحافظة والأقضية والنواحي لا يلتزمون بقرار حظر التجوال الصحي”.وأضاف […]

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