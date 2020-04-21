كورونا النسخة السورية… الشارع المستسلم

2020/04/21 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق (الحل نت) – يستمرّ وبشكل متسارع الحديث الإعلامي عن خطر هذه الجائحة وتأثيرها على الصحة واحتمال موت المصابين بها، مذ بدأت الأنباء عن انتشار وباء كورونا وتحوّله إلى جائحة عالمية منتصف شهر آذار/ مارس…

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