2020/04/21 | 22:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنظمة الدولية (يونسكو): القرارات التي اتخذتها التربية قرارات جيدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنظمة الدولية (يونسكو): القرارات التي اتخذتها التربية قرارات جيدة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنظمة الدولية (يونسكو): القرارات التي اتخذتها التربية قرارات جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).