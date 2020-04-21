كورونيات (7) - محمد بقوح

2020/04/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بقوح لعل شعار ما بعد كورونا هو: لابد من إسقاط الوساطة في جميع المجالات..



فالحياة..



كالموت تماما..



يمكن تحقيقهما كواقع فعلي على الأرض، دون وساطة تذكر، كوضعنا الحالي مع فيروس كورونا الذي يخترق أجسادنا، ولا ينتظر وساطة من أحد لإسقاط أرواحنا..



بل حتى لتهديد كوكبنا الأرضي بالعدم.فلم لا يتخلى إنسان ما قبل كورونا، إنسان اليوم، عن جبروته السادي وعدوانيته ضد نعمة الحياة، ويفكر مليا لتحضير إنسان عالم الغد، ب......

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