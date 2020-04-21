مستلزمات الانتصار على الإرهاب عسكرياً وفكرياً - مصطفى محمد غريب

2020/04/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الإرهاب مجموعة الأسس المتجانسة في التطرف عسكرياً وفكرياً ولا دين له ، والإرهاب ليس مجرد أعمال عسكرية أو عنف موجه، ويحتاج الى جهود عسكرية وجبهة فكرية رصينة للوقوف بالضد منه ثم التخلص من آثاره المدمرة بعد ذلك، واليوم المطلوب من الحكومة الجديدة ( إذا قامت!!" تعريف " الانتصار العسكري الذي احتفل به وكأنه الخلاص! " واليوم أيضا نجد أن تنظيمات داعش الإرهاب تشن حملات مسلحة ضد القوات الأمنية والمواطنين في......

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