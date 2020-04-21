أعياد الدكتور سينوت حنا - حمدى عبد العزيز

2020/04/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز كان يوم الخميس الذي يسبق عيد القيامة المجيد أو عيد الميلاد من كل عام ..



هو اليوم الذي يتوجه فيه كل من عبد المجيد الدويل ، سعد قنديل ، علي عبد الحفيظ ، تيسير عثمان (رحمة الله عليهم) ، وكذلك مجدي شرابية وعبد المجيد أحمد وكاتب هذه السطور ..إلي مدينة دمنهور ..يأتي منا من يأتي مسافراً من قريته البعيدة أو قريته القريبة ، ويأتي من يأتي مسافراً من مدينته البعيدة أو مدينته القريبة إلي حيث عيادة ا......

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