2020/04/21 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تكشف هوية مطلقي النار وتفاصيل ما جرى في الخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تكشف هوية مطلقي النار وتفاصيل ما جرى في الخلاني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تكشف هوية مطلقي النار وتفاصيل ما جرى في الخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).