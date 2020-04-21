أغرب الكمامات.. لقطات مضحكة وبدائل مبتكرة

2020/04/21 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعاني الكثير من الدول حول العالم من نقص شديد في الكمامات الأمر الذي دفع المواطنين إلى ابتكار بدائل مختلفة ومبتكرة للكمامات ويمكن إيجادها في أي منزل مثل الأغلفة البلاستيك والمظلات وغيرها إلا أن النتيجة كانت مجموعة صور مضحكة.أغرب الأشياء التي قام الناس بتحويلها إلى كمامات كانت علب الكرتون الكبيرة وذلك بعد عمل فتحات للرؤية […]

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