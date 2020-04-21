الاعلام الامني يعلن نتائج العمليات الامنية ضد الارهاب منذ بداية العام

2020/04/21 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن نتائج العمليات الأمنية ضد الارهاب منذ 1 كانون الاول ولغاية 15 نيسان.وذكرت الخلية في بيان، إنه “من أجل إحاطة الرأي العام بالعمليات الأمنية التي تنفذها جميع قواتنا الأمنية بتشكيلتها كافة المتمثلة (الجيش، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة) في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردسان للفترة من الأول […]

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