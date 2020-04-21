وفيات كورونا تقترب من 21 ألفاً في فرنسا

2020/04/21 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت فرنسا 531 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 20796، وهو رابع أعلى رقم مسجل في العالم، غير أن الزيادة في أعداد الوفيات تقلصت من جديد.

وتراجع عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات لليوم السابع على التوالي في حين انخفض العدد الإجمالي للمرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 5433 وهو الأقل منذ 30 مارس آذار.

وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في إفادة صحفية إن الوباء لا يزال ”مستفحلا“.

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