2020/04/21 | 23:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤيتنا في هبوط سعر النفط الأمريكي – عصام الجلبي ما حدث يوم الاثنين كان وبامتياز حدثا تأريخيا لم يسبق حدوثه منذ نشأة الصناعة النفطية ولا يمكن مقارنتها بأي مثيل لها وهذا ما حدث: كانت البداية عندما تم المباشرة بالتداول في الأسواق الأسيوية حيث بدأت أسعار النفط الأمريكي WTI بالهبوط التدريجي وصولا […]

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