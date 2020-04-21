2020/04/21 | 23:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يحقّق مع 6 متهمين بتهريب مواد مخدرة إلى الكويت بغداد – الزمان تصدر العراق وثلاث دول في الشرق الاوسط قائمة عمليات الاعدام المسجلة لدى منظمة العفو الدولية بعد الصين التي جاءت بالمرتبة الاولى ، فيما اشار الى انخفاض نسبة الاعدامات الى خمسة بالمئة في العالم ، في وقت صدقت محكمة […]

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