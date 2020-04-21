2020/04/21 | 23:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تنفي حدوث إشتباكات مع المحتجين وشهود عيان لـ (الزمان): محاولة لتفريق الحشود تخلف إصابات قرب الخلاني بغداد – عبد اللطيف الموسوي أصيب عدد من المتظاهرين اثر تجدد الاشتباكات مع قوات مكافحة الشغب داخل ازقة شارع الخلفاء بالقرب من ساحة الخلاني في بغداد، فيما نفت قيادة شرطة المحافظة حدوث اي مصادمات مع […]

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