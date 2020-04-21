صحة كربلاء تعلن بقاء إصابة واحدة  لكورونا  في ردهة الحميات

2020/04/21 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله / ..اعلنت صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، عن بقاء حالة واحدة فقط لمصاب بفايروس كورونا بعد تسجيل ( 4 ) حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الى ( 79) حالة .وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت شفاء ( 4 ) حالات جديدة […]

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