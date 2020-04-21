صحة ديالى: لم نسجل اي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ اسبوعين

2020/04/21 | 23:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكدت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، بان المحافظة خالية من تسجيل اي اصابة مؤكدة منذ اسبوعين.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى لم تسجل اي اصابة مؤكدة منذ اسبوعين بفيروس كورونا لافتا الى ان عينات من 4 حالات مشتبه ارسلت الى بغداد وتم تاجيل نتائجها الى يوم غدا […]

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