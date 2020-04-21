تداعيات انهيار الاسعار.. أوبك تتفق على تدشين خفض الانتاج فورًا

2020/04/21 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وكالة رويترز عن اتفاق “اوبك” على تنفيذ تخفيض الانتاج فورا.وقالت رويترز، إن “اجتماع أوبك ناقش تنفيذ اتفاق تخفيض إنتاج النفط على الفور بدلا من أول مايو”.وأضافت أن “الاجتماع قرر ايضا التوقف عن زيادة الإنتاج بأبريل” وفي وقت سابق أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاتخاذ اي اجراءات اضافية للمحافظة على […]

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