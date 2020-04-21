2020/04/21 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أعلنت قيادة عمليات بغداد،مساء الثلاثاء، القبض على نحو 30 الف مخالف لحظر التجوال منذ بدايته.وقالت القيادة في بيان إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".واضافت بانها " تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢١ نيسان من القاء القبض على ٢٩٥٠١ مخالفاً فيما حجزت ١٥٧٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٦٤٤٩٧ غرامة، كما سهلت دخول ٣٣٩٧٦ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".واكدت القيادة "انها مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي"، ودعت "المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية خلال هذه المرحلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تصدر حصيلة باعتقال مخالفين للحظر الوقائي منذ سريانه في العاصمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تصدر حصيلة باعتقال مخالفين للحظر الوقائي منذ سريانه في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).