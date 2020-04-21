الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مصمم على إنهاء الموسم

2020/04/21 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/وكالات يبدو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مصمما على إنهاء موسم 2019-2020 بعد أن أصدر الثلاثاء "توصية صلبة" من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد جدولا زمنيا لاستئنافها.جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو ضم ممثلين عن الأعضاء الـ55 في الاتحاد الأوروبي.وقال الاتحاد القاري في بيان "هناك مروحة من الخيارات تتعلق بالروزنامة" لا سيما التي تطال البطولات المحلية والأوروبية للأندية تم تقديمها الى الاتحادات القارية.وأشارت تقارير صحافية في الأيام الأخيرة إلى رغبة الاتحاد القاري إنهاء الدوريات المحلية في مطلع الصيف واستكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلال شهر آب/اغسطس.وتوقف النشاط الكروي في القارة العجوز منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".وأضاف البيان "ثمة توصية صلبة لإنهاء بطولات الدرجة الأولى ومسابقات الكأس المحلية (...) لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل إلى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة إلى البطولات الملغاة" في تلميح إلى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن أواخر آذار/مارس رفع توصية بإيقاف الدوري المحلي نهائيا، فتعرض لانتقادات من قبل الاتحاد القاري الذي اعتبر أنه "من المبكر وغير غير المبرر" اتخاذ أي قرار بوقف أي بطولة محلية مهددا باستبعاد الاندية البلجيكية من المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.وأعرب رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين في رسالة بعثها إلى الاتحادات القارية بعد توصية الاتحاد البلجيكي، بأنه "واثق" في ما يتعلق باستئناف النشاط الكروي "في الاشهر القادمة". عودة وراء أبواب موصدةوتعتزم دول عدة استئناف النشاط في بطولاتها المحلية وراء أبواب موصدة من أجل انقاذ ايرادات النقل التلفزيوني وبينها ألمانيا حيث تجتمع رابطة الدوري الخميس مع ممثلي 36 ناديا من الدرجتين الأولى والثانية رابطة أملا في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لمعاودة النشاط اعتبارا من أيار/مايو.وتأمل رابطة الدوري الألماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 حزيران/يونيو للحصول على الدفعات المتبقية من حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020".وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية الاثنين "اعتقد ان هناك خيارات يمكن ان تسمح لنا باستئناف الدوريات ومسابقات الكأس واستكمالها".وأضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".وكان اجتماع الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الاول ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد الاوروبي على ان يعقد اجتماعا آخر الأربعاء مع الرابطة الأوروبية للأندية ورابطة الدوريات الأوروبية.وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيجتمع بعد ذلك عبر الفيديو صباح الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على كرة القدم الأوروبية".وقال مصدر مقرب من الاتحاد الاوروبي إن "يويفا يعمل على سلسلة من السيناريوهات المحتملة"، مضيفا "لكن لن يتقرر شيء في نهاية اجتماع الخميس لانه مازال مستحيلا بالنظر الى كل الشكوك حول عملية التفكيك للعزل التام".وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا غير مسبوق منذ 60 عاما عندما قرر تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل، كما قامت الهيئة الاوروبية التي تتخذ من نيون السويسرية مقرا لها، تعليق مسابقاتها "حتى إشعار آخر".وتوقفت منافسات مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عند دور ثمن النهائي، فيما توقفت منافسات دوري الأبطال للسيدات عند ربع النهائي.

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