احزاب تساوم الكاظمي .. الاستبدال او الاذعان

2020/04/21 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، عن تراجع قوى سياسية في اتفاقها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تخويله بتشكيل كابينته الحكومية.وقال أبو رغيف في تصريح تابعته " كلكامش برس " انه "ليس هناك مسطرة واحدة تتساوي فيها جميع القوى السياسية ومن الطبيعي ان تكون هناك مواقف متباينة ورؤى مختلفة".وأضاف "عبرنا عن وجهة نظرنا بشكل مبكر واجتماع الكاظمي وقادة الكتل الرئيسة وكانت مخرجاته الرئيسة تخويله باختيار كابينته بطريقة حرة وشفافة ولكن ان تعرض الأسماء على هذه الجهات اذا كانت لها بعض الملاحظات".ولفت الى ان "بعض القوى والجهات السياسية راجعت قرارها وقدمت مقترحات لاحقة بانها هي من تسهم مع المكلف بتقديم الاشخاص وحسم الكابينة"، مؤكدا "هناك عرقلات ولكن الجو الأعم تسيير الامور وبشكل سلس".وتابع أبو رغيف ان "الكاظمي أكمل ما لديه وانه انتهى من إكمال كابينته وهي جاهزة للتصويت وهناك بعض الاشياء الفنية غير المحسومة ولا تدخل بالتفاصيل الاساسية للتشكيل".وأشار الى ان "الكاظمي أخذ على نفسه تعهدان الأول بانه لا يتقاطع مع القوى السياسة التي تصوت له وهو أمر منطقي جدا وواقعي والآخر أخذ مطالب الشارع والمتظاهرين والمرجعيات الدينية والاوساط الشعبية".وقال ان الكاظمي "في موقف لا يحسد عليه لكن لم يحظى سابقوه بما يحظى به من تفاهم وانسجام وعلاقة طيبة مع القوى السياسية".ا

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