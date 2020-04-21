القارورة تضيع في متاهة التساؤلات  ؟

2020/04/21 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نداء الكعبي حقيقة لااعلم من اين ابدء تساؤلاتي هذه ولماذا اخترت هكذا عنوان لمقالتي لكني وجدت نفسي امام تساؤلات عدة تطرح نفسها ..حينما شاهدت صورة الوفد العراقي الذي يزور الصين استوقفني مشهد الوفد كثيرا لا بسبب كثرة عدد السادة الوزراء والنواب المرافقين للسيد رئيس الوزراء وانما كنت ابحث عن شيء اخر ربما لم […]

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