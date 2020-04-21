أهالي شنگال بين مطرقة العودة وسندان البقاء

2020/04/21 | 23:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف الهماني كما هو معلوم إن أهالي شنگال يعيشون أوضاع مأساوية منذ ما يقارب ست سنوات في مخيمات النزوح، موضوع العودة الى شنگال والعيش فيها مرة اخرى ربما كان مستبعد نوعا ما، قبل ظهور وباء كورونا الذي جعل العالم برمته في حيرة من أمره، هنا وبعد ظهور هذا الوباء، موضوع العودة قد عاد إلى …

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