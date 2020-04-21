كربلاء ترفض الغاء الحظر التام وتنعزل عن قرارات اللجنة الوطنية 

2020/04/21 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، مساء الثلاثاء، إن “المحافظة بمعزل عن قرارات لجنة الصحة الوطنية بخصوص رفع الحظر الجزئي .وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الازمة في المحافظة اتخذت عدة إجراءات صارمة بمعزل عن قرارات لجنة الصحة الوطنية ، […]

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