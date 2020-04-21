تجربة فشل الفترة الانتقالية : 1985- 1986 - تاج السر عثمان

2020/04/21 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تابعنا في مقال سابق عن " أثرالصندوق في انتفاضة أبريل 1985" استمرارالانتفاضة بعد إعلان الاضراب السياسي العام، حتى صباح السبت 6 أبريل الذي أعلن فيه المشير سوار الذهب القائد العام للقوات المسلحة الاستيلاء علي السلطة، ونواصل في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية لما بعد انتفاضة 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام وكيف ساهم المجلس العسكري مع الجبهة الإسلامية في اجهاضها، وافراغها من مضمونها، ودروس تلك......

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