العراق يتصدر المستوردين من شرق تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي

2020/04/21 | 23:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رئيس مجلس اتحاد المصدرين شرقي الأناضول التركية، أدهم تانري فار، عن تصدير منتجات الاتحاد إلى 186 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن العراق جاء في مقدمة الدول.وقال تانري فار في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن “حجم صادرات الاتحاد في الربع الأول من العام الجاري 2020، بلغ 432 مليون و […]

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