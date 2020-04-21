وزير المالية يوجه باطلاق تمويل الرواتب

2020/04/21 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير المالية فؤاد حسين، الدوائر المختصة في الوزارة ببدء العمل لاطلاق التمويل للرواتب .

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