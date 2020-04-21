الغضبان: لانستبعد اتخاذ إجراءات إضافية من اجل امتصاص الفائض النفطي

2020/04/21 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ناقش اجتماع اوبك، الثلاثاء، تنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج فورا.

وقالت رويترز، إن " اجتماع أوبك ناقش تنفيذ اتفاق تخفيض إنتاج النفط على الفور بدلا من أول مايو".

وأضافت أن "الاجتماع قرر ايضا التوقف عن زيادة

بغداد اليوم - بغداد

اوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، مدى موثوقية ومأمونية شركات التسويق الهرمي والمضاربات بالبورصة، فيما تحدث عن تجربة العراق مع شركة صينية سحبت اموال مواطنيه وتبين بعدها انها وهمية.

بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الاثنين (21 نيسان 2020)، من المساس برواتب الموظفين، فيما طرح حلولا عاجلة لتفادي الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال العكيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المساس برواتب موظفي الد

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