وزير المالية يصدر توجيها بشأن الرواتب

2020/04/21 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير المالية فؤاد حسين، الثلاثاء، بإطلاق تمويل الرواتب.

وقالت المالية في بيان مقتضب، إن "وزير المالية فؤاد حسين، وجه بإطلاق تمويل الرواتب اعتبارا من يوم غد الاربعاء".

رسالة مفتوحة

السيد رئيس الجمهورية المحترم.

السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس واعضاء المجلس الموقرون

السلام عليكم ورحمة الله وركاته،

قدمت استقالتي في 29/11/2019، وها نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم تشكل حكومة جديدة.



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بغداد اليوم-بغداد

رأت مدير مركز السيطرة على الامراض الانتقالية في وزارة الصحة، د.سنان غازي، أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهي بانحسار الإصابات المسلجة بالفيروس، فيما كشفت عن سبب استمرار خطر الجائحة.

وقالت غازي، في حديث متلفز تابعته ( بغداد الي

بغداد اليوم _ بغداد

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توزيع قطع اراض ومكافأت لشريحة الممرضين في المؤسسات الصحية العراقية، وذلك على خلفية دورهم بمساعدة مرضى بفيروس كورونا.

وقال النائب عن تحالف سائرون، صباح الساعدي، في بيان تلقت

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