اغلاق آلاف الحسابات الارهابية

2020/04/21 | 23:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز الاعلام الرقمي في العراق، الثلاثاء، باغلاق آلاف الحسابات الارهابية ومن يساندها خلال الاشهر الثلاث الاخيرة على منصة تويتر....

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