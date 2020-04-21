بالطريقة ذاتها.. محاولة انتحار ثانية في الموصل خلال يوم واحد

2020/04/21 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد المقدم الغواص فيصل الجحيشي، الثلاثاء، بانقاذ رجل حاول الانتحار بالقاء نفسه في نهر دجلة في الموصل، فيما اشار الى ان الحادثة هي الثانية في ٢٤ ساعة.

وقال الجحيشي لشفق نيوز ان الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ رجل بعمر 49 عاما من نهر دجلة بعد ان حاول الانتحار والقى بنفسه من الجسر الخامس بالموصل، مشيرا الى انه جرى تسليم الرجل لمركز شرطة الثقافة.

واوضح الجحيشي بان الحادثة هي الثانية من نوعها اليوم اليوم الثلاثاء بعد ان تمكنت الشرطة النهرية من انقاذ امراة حاولت الانتحار بالقاء نفسها من على الجسر العتيق في الموصل.

وكانت شرطة محافظة نينوى قد احبطت، الثلاثاء، محاولتي انتحار لامرأة في العقد الرابع من العمر بسبب خلافات مع زوجها.

وقال مصدر امني لشفق نيوز، ان مفارز الشرطة النهرية انقذت إمرأة في الاربعين من العمر حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر دجلة من على الجسر القديم "العتيق" في الموصل، ثم حاولت مرةً ثانية الهرب من منتسبي الشرطة النهرية والنزول الى مياه النهر لكنهم لحقوا بها وقاموا بتسليمها الى مركز شرطة الثقافة خوفاً من محاولتها الانتحار مرة اخرى.

وتزايدت حالات الانتحار في الآونة الاخيرة لاسيما منذ فرض حظر التجوال بسبب تفشي وباء كورونا، كما لوحظ تزايدا في ظاهرة العنف الاسري وبخاصة ضد النساء؛ ومن ذلك وفاة السيدة ملاك الزبيدي في النجف بالانتحار بواسطة حرق نفسها من جراء خلافات مع زوجها.

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