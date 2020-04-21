وزير المالية يوجه بإطلاق تمويل الرواتب

2020/04/21 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان وزير المالية وجه بإطلاق تمويل الرواتب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وجه الدوائر المختصة في الوزارة ببدأ العمل وإطلاق تمويل الراتب اعتبارا من يوم غد".

واضاف ان "ذلك جاء بناء على تعليمات واضحة تخص أوجه التمويل"، مشيرا الى انه "اخذ بنظر الاعتبار الظروف المالية الصعبة والتي يمر بها العراق بسبب الانهيار الحاد باسعار النفط في السوق العالمية".





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