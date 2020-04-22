2020/04/22 | 00:01 - المصدر: الغد برس

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رويترز: عدد مصابي فيروس كورونا بالولايات المتحدة يتضاعف في أسبوعي

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رويترز: عدد مصابي فيروس كورونا بالولايات المتحدة يتضاعف في أسبوعين متجاوزا 800 ألف

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