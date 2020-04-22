رسالة مفتوحة من عبد المهدي الى برهم صالح والحلبوسي

2020/04/22 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، رسالة مفتوحة الى رئيسي الجمهورية والبرلمان واعضاء مجلس النواب، فيما اعتبر ان مطالبة البعض بمواقع محدد كوزارة معينة لا معنى له.وقال عبد المهدي في رسالته “رئيس الجمهورية المحترم، رئيس مجلس النواب، نواب الرئيس واعضاء المجلس، قدمت استقالتي في 29/11/2019، وها نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم […]

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