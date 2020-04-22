2020/04/22 | 00:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار حجي الياس في هذا التقرير العلمي سأحاول وضع صورة يمكن الإطلاع عليها بحيث يسهل فهم واستيعاب ما هو “وباء كورونا الجديد” وكيفية التعامل معه استناداً على ما وصلت اليه المنظمات الصحية والكوادر الطبية والبحوث العلمية.لكن قبل البدء بالجوانب العلمية، دعونا نأخذ ما يخلقه أي وباء بشكل عام في مختلف المجتمعات.كل يوم نستلم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو فيروس كورونا المستجد وماذا يجب علينا فعله في مثل هذا الظرف؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو فيروس كورونا المستجد وماذا يجب علينا فعله في مثل هذا الظرف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).