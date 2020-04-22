المصرف العراقي للتجارة يرفع زيادة رأسماله إلى 3 مليارات دولار

2020/04/22 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.فقد قام المصرف العراقي للتجارة بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار أمريكي(2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج أعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من ...

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