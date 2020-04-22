وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 45 ألفا

2020/04/22 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حاجز الـ45 ألف حالة.

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