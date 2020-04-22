2020/04/22 | 00:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية #الإعلام_الأمني العراقية، الثلاثاء، إن /262/ عنصراً من #القوات_الأمنية العراقية، بالإضافة إلى /202/ مدنياً، قُتِلوا وأُصيبوا منذ بداية العام الجاري مقابل مقتل /135/ إرهابياً.الخلية ذكرَت في بيان، إن «عدد العمليات الأمنية التي تم…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ مطلع العام الحالي: مقتل وإصابة /262/ عنصراً من القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ مطلع العام الحالي: مقتل وإصابة /262/ عنصراً من القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).