“وأنهارت”.. هاشتاك سقوط الولايات المتحدة يتصدر ترند العراق

2020/04/22 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاك “وأنهارت” ترند العراق بعدما اطلقه ناشطون في اشارة للولايات المتحدة الامريكية.وحصل هاشتاك “وأنهارت” على اكثر من 13 الف تغريدة على تويتر وتصدر ترند العراق في الموقع، ذذلك بعدما اطلقه ناشطين تزامنا مع الخسائر الامريكية الفادحة بالنفط بعد وصول سعر البرميل الى السالب.وشهدت اسواق النفط الامريكي انهيار لم يسبق له مثيل امس […]

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