روسيا تبني مستشفى مستوحى من التجربة الصينية

2020/04/22 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬روس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬بسعة‭ ‬800‭ ‬سرير‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭.‬ وأوضح‭ ‬المسؤولون‭ ‬أنّ‭ ‬فكرة‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬موسكو،‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬منشأة‭ ‬ضخمة‭ ‬لعلاج‭ ‬المصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬ووهان‭ ‬الصيني‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭.‬وقال‭ […]

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