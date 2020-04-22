2020/04/22 | 00:32 - المصدر: الغد برس

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مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيم

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مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار

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