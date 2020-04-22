2020/04/22 | 00:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطي في ذي قار، بطعنات سكين بظروف غامضة داخل منزله.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "عنصرا امنيا في شرطة النجدة بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار ، قتل داخل منزله بظروف غامضة اثناء تواجده بمفرده".

واضاف ان "القاتل طعن المجنى عليه عدة طعنات مستخدما السلاح الابيض (السكين)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعنات سكين تنهي حياة شرطي في ذي قار بظروف غامضة داخل منزله) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعنات سكين تنهي حياة شرطي في ذي قار بظروف غامضة داخل منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).