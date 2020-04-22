البصرة تشدد حظر التجوال وتغلق قضاءين بالكامل

2020/04/22 | 00:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شرطة البصرة يوم الثلاثاء إنها ستشدد إجراءات حظر التجوال الشامل في المحافظة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فيما أفادت بأنها أغلقت قضاءين بالكامل إثر تسجيل إصابات متزايدة.

وأوضح قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية ستشدد إجراءات حظر التجوال الصحي للحد من انتشار مرض كورونا في شهر رمضان المبارك".

وأضاف أن "تعليمات جديدة ستصدر بخصوص حظر التجوال غداً، إلا أن الحظر الشامل سيستمر لحين احتواء تفشي الفيروس".

وأشار فليح إلى أن السلطات الأمنية أغلقت قضاءي المدينة وشط العرب بالكامل إثر تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، وذلك للحد من تفشي الوباء.

ويأتي هذا التشديد في البصرة في وقت بدأت فيه العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد بتخفيف القيود المفروضة من خلال السماح للتجول خلال ساعات النهار.

وسجلت البصرة 40 إصابة جديدة خلال ثلاثة أيام، 17 منها يوم الأحد، و12 في الاثنين، و11 إصابة آخرى اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه الأرقام كبيرة قياساً بمعظم محافظات البلاد التي تسجل تراجعاً واضحاً في الإصابات اليومية أو عدم تسجيل إصابات على الإطلاق.

وفي المجمل سجلت البصرة 281 إصابة بفيروس كورونا بينها 17 وفاة و129 حالة شفاء، بينما تبلغ الإصابات على مستوى العراق 1602 بينها 83 وفاة و1096 حالة تعافٍ.

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