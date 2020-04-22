خبير اقتصادي : الوضع في العراق مأزوم جداً والرواتب تحتاج إلى التقليص

2020/04/22 | 00:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد شدد الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطوان على ضرورة ايجاد واردات بديلة وتقليص النفقات بينها الرواتب العليا لسد العجز المالي جراء انهيار أسعار النفط.وقال أنطوان في تصريح للفرات نيوز ان" انخفاض الأسعار في ظل اعتماد اقتصاد كلي على الريع النفطي بديهي تتأثر جميع النشاطات الاقتصادية ومن ضمنها الرواتب؛ لكن مطلوب الان تخطيط لاحتساب هذه العملية بشفافية مع المواطن".وأضاف ان" العراق سبق وان مر بمعادلة التخفيض ومن هم المشمولون والبديل الاخر لكي لا تحدث اجتهادات من البعض تنعكس سلباً على حياة المواطن"، مبينا" لدينا سوق متأرجحة ولا يوجد وفرة مالية ولا نمتلك سوى الريع النفطي الذي يمثل 92% من الموازنة الاتحادية".وتابع أنطوان" علينا التخطيط لمستقبل بلد يحتضن 40 مليون نسمة والإنتاج المحلي في القطاع الصناعي لا يتجاوز 2% من الناتج الإجمالي المحلي و6% من ناتج القطاع الزراعي"، مشيرا الى" مشكلة الرواتب مشكلة كبيرة ونحن في وضع مأزوم جداً وأسعار النفط متأرجحة".وبين انه" لدينا 10 درجات في سلم الرواتب لكن لا يمكن المساس بالرواتب التي تبلغ مليون دينار والاعلى يجب تخفيضها، لديمومة الدولة العراقية وهي مسألة بديهية ومطلوب الان الجلوس في خلية ازمة اقتصادية لحل الازمة بمشاركة القطاع الخاص".وأشار الى ان "المشكلة الأساسية انخفاض ارتفاع أسعار النفط ثم الكميات التي سيبيعها العراق فهو سيفتقر 30% من موازنته ولن تتأثر بسعر النفط وتقليل الإنتاج بنسبة الثلث" مبينا ان "العجز في الموازنة سيقدر بـ 50 ترليون دينار والموازنة تتطلب دراسة فنية وليس لترضية الجهات السياسية".ودعا الخبير الاقتصادي "الحكومة الى التفتيش على تقليص النفقات وزيادة الإيرادات وتفعيل دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الرواتب العليا وتقليل النفقات فهي ستوفر 15 مليون دولار".وأكد "عدم وجود فريق عمل لدينا يتخذ سياسات اقتصادية بل الاقتصاد العراقي يقاد من جهات سياسية".ونوه امطوان "بالنسبة للقروض في مصرف الرافدين اتخذ قرارا باستممرار استقطاع الاقساط من الموظفين وتتوقف لمن يعمل في القطاع الخاص لشهرين".ولفت الى ان "العراق يستورد من ايران غاز ما قيمته 3500 ميغاواط وكهرباء جاهزة حوالي الف و250 ميغا ودول اخرى وعليه يجب اجراء اتفاقات جديدة بهذا الشأن ويجب اجراء اتفاقات أخرى لتسديد هذه المبالغ وهذه محنة سيعاني منها العراق خاصة ونحن مقبلون على صيف حار قد تنعكس سلبا".وأختتم بالقول "لدينا بدائل لكن لن تحل بعصى موسى وهي تراكمات لـ 18 سنة نحتاج الى موسم او موسمين لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي والسياحة وقدمنا في حكومة حيدر العبادي ستراتيجية واضحة المعالم لتطوير هذه القطاعات" مشيرا الى ان "16 استراتيجية وضعت فوق الرفوف وهناك معوقات كبيرة ولا توجد لدى السياسيين إرادة حقيقية لتنفيذها"

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